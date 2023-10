La Fondation Léon Fredericq accorde 2,5 millions en faveur de la recherche médicale

La Fondation Léon Fredericq a octroyé près de 2,5 millions d'euros en faveur de la recherche médicale et de la lutte contre le cancer à Liège, indique la fondation d'utilité publique hospitalo-universitaire créée en 2017 par le CHU de Liège, l'ULiège, le Fonds Léon Fredericq et le Centre Anticancéreux, qui procède jeudi soir à la proclamation officielle de ses lauréats 2023-2024.

La Fondation mettra ainsi en 2024 à disposition des jeunes chercheurs et médecins du CHU et de l'Université de Liège, 5 bourses de voyage, 11 subsides de recherche clinique, 32 subsides de fonctionnement, 38 prix spécifiques, 2 subventions exceptionnelles, 90 crédits forfaitaires et 11 bourses de Fondations associées.

Pas moins de 196 subsides ont donc été attribués par la Fondation et les fondations qui lui sont associées à de jeunes chercheurs et médecins impliqués dans toutes les composantes de la médecine à la suite d'un appel à projets lancé en avril dernier.

Pour la première fois, la Fondation Léon Fredericq, qui fonctionne grâce au soutien de divers partenaires tels que des entreprises et associations mais aussi et surtout grâce aux dons et legs privés, soutiendra également, à hauteur de 350.000 euros l'attribution de 4 mandats de cliniciens chercheurs au CHU de Liège, indique-t-elle dans un communiqué.

La Fondation remettra par ailleurs une somme de 50.000 euros afin de soutenir un projet de recherche sur les gliomes (tumeurs cérébrales, NDLR) de haut grade pédiatriques, actuellement incurables.

La Fondation remettra, enfin, 2 crédits d'impulsion exceptionnels rendus possible grâce à des legs: le premier d'un montant de 200.000 euros en faveur de la recherche sur le cancer et le second d'un montant de 300.000 euros pour la recherche sur le cancer du rein.