La Fugea dénonce un projet de réforme fiscale pénalisant les producteurs locaux

Le projet de réforme fiscale du gouvernement fédéral, comprenant une augmentation de la TVA sur des produits alimentaires comme la viande et le lait, est jugé "incompréhensible et dangereux" par la Fédération unie de groupements d'éleveurs et d'agriculteurs (FUGEA). Elle pointe, dans un communiqué publié mercredi, l'illogisme du projet, soulignant qu'il pénaliserait en premier lieu les produits locaux.