La ministre De Sutter espère un accord "sous peu" en Wallonie et à Bruxelles

La ministre fédérale de la Poste Petra De Sutter a dit espérer "sous peu une fumée blanche" aussi en Wallonie et à Bruxelles, après l'annonce vendredi matin d'un accord entre le groupe bpost et les éditeurs des quotidiens flamands pour la distribution des titres de presse.

Cet accord au nord du pays, de nature commerciale, "lève l'incertitude qui pesait sur une partie du personnel de la poste et sur les clients", a souligné la vice-Première ministre Groen, dans un communiqué.

"Cette clarté doit également être apportée le plus rapidement possible en Wallonie et à Bruxelles. Pour cela, il faut bien sûr que tout le monde puisse se retrouver dans le contenu de l'accord. J'espère qu'il y aura bientôt une fumée blanche".