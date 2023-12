La N-VA confirme ses têtes de liste

Le ministre-président flamand Jan Jambon emmène la liste pour le parlement flamand à Anvers. Dans cette même circonscription, mais pour la Chambre, c'est le président du parti, Bart De Wever, qui tire la liste, devant Sophie De Wit et Bert Wollants.

Comme déjà annoncé, c'est l'ex-ministre et eurodéputé Johan Van Overtveldt qui emmène la liste au Parlement européen, devant Assita Kanko, Kris Van Dijk et Daphné Dumery. Geert Bourgeois poussera la liste.

Au Limbourg, c'est Zuhal Demir qui emmène la liste au parlement flamand, tandis que Steven Vandeput fera de même à la Chambre. En Brabant flamand, ce sont respectivement Ben Weyts et Theo Francken ; en Flandre occidentale, Sander Loones et Jean-Marie Dedecker (indépendant) ; en Flandre orientale, Matthias Diependaele et Anneleen Van Bossuyt.

Enfin, à Bruxelles, les têtes de listes sont Cieltje Van Achter (parlement bruxellois), Karl Vanlouwe (parlement flamand) et Toby De Backer (Chambre).