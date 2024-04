La société fédérale d'investissement a réalisé un bénéfice de 504 millions en 2023

La Société Fédérale de Participations et d'Investissement (SFPIM), le véhicule d'investissement de l'Etat fédéral, a réalisé l'an dernier un bénéfice de 504 millions d'euros. Sur ce montant, 134 millions reviendront au trésor sous forme de dividendes, a-t-on appris mardi lors de la présentation des résultats annuels.

Le bénéfice 2023 a été légèrement inférieur à l'an dernier (515 millions). La plupart des revenus de la SFPIM provient de dividendes dans des participations comme BNP Paribas Fortis et Euroclear qui ont été plus élevés l'an dernier. Par ailleurs, une importante plus-value de 145 millions d'euros a été engrangée dans la vente d'une partie de la participation dans BNP Paribas et 1,7 million dans la vente de la participation dans la société de drones Sky-Hero.

En revanche, des dépréciations ont été enregistrées: 114 millions d'euros sur Ageas et 40 millions d'euros dans le secteur "Life Science". Le CEO Koen Van Loo a reconnu que la dépréciation d'Ageas était "significative" compte tenu de l'investissement de 593 millions d'euros dans l'assureur belge.