La Wallonie rend possible l'inhumation des fœtus en caveau

Il sera bientôt possible en Wallonie de choisir de faire inhumer un fœtus perdu avant les 6 mois de grossesse dans un caveau familial ou autre, ou encore de le faire incinérer et de récupérer les cendres chez soi. Le gouvernement wallon a adopté jeudi en dernière lecture une modification en ce sens du décret funérailles et sépultures.