La Wallonie se dirige vers une saisie du Conseil flamand du contentieux des permis

Si le gouvernement donne son feu vert, c'est toutefois le Conseil flamand du contentieux des permis - et non le Conseil d'État - qui sera saisi dans un premier temps, "conformément aux dispositions inscrites dans le permis visé", a précisé Céline Tellier.

Depuis plusieurs semaines, les autorités wallonnes - et bruxelloises - sont vent debout contre le nouveau permis accordé à l'aéroport national. Dans leur ligne de mire: une étude d'incidence jugée incomplète qui ne tient pas compte du sud du pays et l'exclusion des communes wallonnes (et bruxelloises) du comité d'accompagnement mis en place "alors que nous avions appelé à ce que les pouvoirs locaux soient davantage consultés".