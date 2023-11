L'ambassadeur de Belgique en Israël convoqué pour les propos du Premier ministre

Israël va rappeler à l'ordre les ambassadeurs de Belgique et d'Espagne après ce qu'il qualifie d'"affirmations erronées" de la part d'Alexander De Croo et Pedro Sanchez, a indiqué le ministre des affaires étrangères de l'État hébreu, Eli Cohen, via X (anciennement Twitter). L'information a été confirmée par le cabinet du Premier ministre belge.