Le CEO de KBC voit moins de potentiel pour un nouveau bon d'État

Le CEO de KBC Johan Thijs estime que le potentiel d'un nouveau bon d'État à un an, fiscalement avantageux, est désormais nettement inférieur à celui de l'année dernière. Davantage d'argent est immobilisé sur des comptes à terme ou des produits d'investissement, a-t-il remarqué jeudi en marge de la présentation des résultats annuels de la banque. Les taux d'intérêt à court terme sont également plus élevés que ceux à long terme, ce qui signifie notamment qu'un bon à un an coûte plus cher à l'État. "Je compte sur la sagesse du gouvernement. Mais la situation actuelle est complètement différente de celle de l'été dernier", a-t-il expliqué.