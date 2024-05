Le Ciré et une dizaine d'organisations alertent sur les dangers de la "loi Frontex"

Les députés fédéraux voteront jeudi en faveur ou contre le projet de loi Frontex, déjà approuvé par le Conseil des ministres fin mars. Ce texte, qui permettrait à du personnel de l'agence européenne Frontex d'effectuer des contrôles aux frontières belges et d'escorter des retours forcés d'étrangers, est vivement critiqué par le Ciré et de nombreuses autres organisations. Dans un communiqué, les signataires pointent le risque de déployer sur le territoire belge une telle agence, notamment "accusée d'actes illégaux et de traitements inhumains".