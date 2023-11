Le diabète, "une charge mentale omniprésente"

En 2014, des chercheurs de l'Université de Stanford ont estimé que les personnes atteintes de diabète de type 1 (caractérisé par une production insuffisante d'insuline) devaient prendre jusqu'à 180 décisions supplémentaires liées à la santé par rapport aux personnes non diabétiques, ce qui équivaut à une décision toutes les cinq minutes, même dans les situations les plus banales du quotidien.

Diminuer la charge mentale causée par la maladie en faisant appel aux services d'un professionnel de santé peut dès lors s'avérer précieux, relève l'association qui entend proposer à l'occasion de la journée mondiale du diabète l'accès à une permanence de soutien psychologique "où les personnes en demande pourront trouver une écoute attentive".

D'un point de vue clinique, le diabète se présente sous différents types, dont les plus fréquents sont le diabète de type 1 (maladie auto-immune habituellement découverte chez les personnes jeunes) et le diabète de type 2 (qui apparaît généralement plus tard et est causé par le surpoids, l'obésité et le manque d'activité physique), en plus d'autres formes moins fréquentes.

En Belgique, selon l'Agence intermutualiste (AIM), environ 6,8% de la population serait diabétique.