Le fédéral lance son portefeuille digital, myGov.be

L'application myGov.be, telle qu'elle peut être téléchargée aujourd'hui, permet d'accéder en ligne à ses données d'identité et à une série de documents officiels: permis de conduire, extrait d'acte de naissance ou de mariage, certificat de vaccination Covid... L'application donne également accès aux messages reçus sur "My eBox", la boîte aux lettres électronique des autorités. On peut aussi passer par myGov pour demander des attestations et documents officiels, via un guichet virtuel.

C'est une "version 1.0", ont insisté mardi Mathieu Michel et le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit). MyGov.be est appelée à évoluer constamment pour inclure au fil des ans de plus en plus de services, de documents, et impliquer davantage d'administrations, y compris au niveau régional si elles le souhaitent. Actuellement, l'application permet le lien avec les administrations de la Mobilité (permis de conduire et enregistrement du véhicule), de la Justice (actes d'état civil), de la Santé (carte ISI+, certificat de vaccination) et Intérieur (données d'identité). Mais il y a déjà un travail en cours pour faire le lien avec les Finances et les Pensions, indique Mathieu Michel.