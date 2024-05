Le fondateur du RWF, Paul-Henry Gendebien, est décédé

Il abandonne tous ses mandats parlementaires en 1988 quand il est nommé délégué général de la Communauté française à la Francophonie à Paris. Devenu fonctionnaire, il ne participe plus au débat d'idées politiques publiquement. Il repartira au combat pour l'indépendance de la Wallonie à son retour au pays, en 1996. Il créera le Rassemblement Wallonie France en 1999, mouvement qu'il présidera jusqu'en 2012.

Au cours des années 80, il passe par les listes PWE (Présence wallonne en Europe), ADW (Alliance démocratique wallonne) et occupera aussi la présidence du groupe PSC (aujourd'hui Les Engagés) au Conseil régional wallon.

Paul-Henry Gendebien aura aussi publié plusieurs livres notamment sur sa carrière et ses idées politiques, et dernièrement sur l'Ardenne. Une région qu'il chérissait et dans laquelle il est décédé vendredi d'une courte maladie, a communiqué sa famille à l'agence Belga.