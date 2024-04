Le gouvernement de la FWB continuera à veiller "aux intérêts de nos institutions" -Jeholet

"On verra ce qu'il est envisageable de faire (mais le gouvernement) continuera de veiller à nos institutions et leur bon fonctionnement", a assuré mercredi après-midi M. Jeholet, interrogé à la tribune du Parlement par les députés Benoît Dispa (Les Engagés) et Alice Bernard (PTB) sur les implications de la chute de la majorité.

S'avouant "fâché" et "déçu" face à "cet acte de déloyauté" de ses partenaires, M. Jeholet a assuré devant les députés ne pas vouloir se départir de son "sens des responsabilités dans l'intérêt de nos secteurs".