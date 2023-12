Le gouvernement débloque deux millions supplémentaires pour l'aide humanitaire à Gaza

Ce financement additionnel de deux millions d'euros sera utilisé pour atténuer les effets du conflit sur les populations civiles, à travers le financement des activités de la United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), détaille le communiqué.

Le gouvernement fédéral a aussi, sur proposition de la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib, marqué son accord sur les dépenses du SPF Affaires étrangères pour les missions B-FAST à Gaza, mais aussi en Libye. Les dépenses seront couvertes par des droits de tirage sur la provision interdépartementale.