Le gouvernement fédéral augmente le budget ambulances, à 239 millions

Des moyens sont nécessaires pour professionnaliser et mieux encadrer le secteur, estime le ministre, qui annonce l'arrivée de directives claires pour les hôpitaux avec ambulances reconnues. Les services PIT (pour Paramedical Intervention Team) et les ambulances occasionnelles et ambulances intermédiaires seront aussi définies précisément dans un arrêté de reconnaissance des services ambulanciers.

Dans les années 80, les SMUR ont été lancés, à côté des ambulances classiques. Plus tard, le "PIT" est venu s'ajouter. "Et ceci en réponse à ces interventions où l'ambulance de base n'a pas suffisamment de connaissance et compétence à bord, mais où le SMUR est trop lourd". Il manque cependant une définition réglementaire de ce que doit être une ambulance, et son financement. L'arrêté de reconnaissance devra clarifier tout cela, sans nuire au fin maillage du territoire qui existe actuellement pour les soins pré-hospitaliers. "Le but reste de faire 95% des interventions dans le quart d'heure", indique enfin le ministre.