Un obus d'artillerie de calibre 155 mm produit à Nivelles: "Il répond au besoin de la Défense belge", mais aidera aussi l'Ukraine

C'est une première chez nous, un obus d'artillerie de calibre 155 mm sera bientôt produit à Nivelles. Cela répond à deux besoins, renforcer notre propre défense et aider l'Ukraine qui est à court d'armement. Le groupe franco-allemand KNDS espère produire 30 000 obus de ce type d'ici un an.

Voici cet obus de 155 mm de diamètre développé par l'entreprise KNDS. Elle ouvre une future ligne de production qui fournira 30 000 obus par an et cela dès juin 2025. "Ici nous allons nous contenter de faire des opérations dites inertes, c'est-à-dire de l'usinage, du traitement de surface par phosphatation et de la peinture", dit Christophe Monnier, administrateur délégue de l'entreprise d'armement. "Pour des raisons de sécurité, nos permis actuellement ne nous permettent pas de faire le remplissage en explosif de ce type d'obus. Mais on va se contenter de faire toute la partie inerte sur ces obus-là."

Un but clair

Participer à une Europe de la défense, le but de ce projet est clair. Consolider nos bases industrielles tout en répondant aux demandes de l'Ukraine qui sont en manque de ce type d'armes. Car chaque jour, l'Ukraine tire entre 5 000 et 8 000 obus. "D'abord de renforcer nos armées, de reconstituer nos stocks de munitions pour atteindre un niveau suffisant de dissuasion pour garantir la paix en Europe", dit Ludivine Dedonder, ministre de la Défense. "Il répond aussi aux besoins de la Défense belge par rapport à sa reconstitution de capacité d'artillerie."