Le gouvernement wallon accorde 1,5 million d'euros à des travaux au port de Liège

Le nouveau terminal ferroviaire bimodal (rail-route) viendra compléter quatre plates-formes multimodales (reliées à l'eau, au rail et à la route). Ainsi, le Port de Liège s'engage à hauteur des enjeux de décarbonation du secteur du transport, au cœur des préoccupations wallonnes et européennes.

"Rappelons qu'en 2022-2023, le Port autonome de Liège investit, avec l'aide de la Wallonie et de l'Union européenne, plus de 15 millions d'euros afin de renforcer les complémentarités entre les modes de transport de marchandises et d'améliorer ses infrastructures existantes. Une telle politique impacte le portefeuille des citoyens puisqu'elle réduit le coût et la pollution du transport, et diminue en conséquence le prix et l'empreinte écologique des biens que nous consommons", a souligné M. Henry.

Les travaux seront réalisés en bonne coordination entre le Port de Liège, le SPW Mobilité Infrastructures et Infrabel. Ils s'inscrivent dans les objectifs de stratégie wallonne de mobilité, de la vision FAST (Fluidité, Accessibilité, Santé/Sécurité et Transfert modal) et de la Déclaration de politique régionale (DPR), notamment en termes de diminution du transport de marchandises par route en faveur du rail.