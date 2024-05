Bart De Wever et Paul Magnette: meilleurs ennemis? (décryptage)

Ce mardi 28 mai aura lieu le Grand Duel entre Paul Magnette, président du Parti socialiste, et Bart De Wever, président de la N-VA. Bien que fort différents, notamment au niveau de leur vision socio-économique, les deux présidents de parti ont tout de même pas mal de points en commun... Plus que ce que l'on ne pourrait croire. Lesquels? Décryptage.

Il s'agit des deux hommes politiques les plus importants dans leur région. Historiquement, cela fait quasiment 36 ans consécutifs que le PS dirige la Wallonie, et 20 ans à Bruxelles. De son côté, la N-VA dirige la Flandre depuis 10 ans, mais se trouve dans la majorité depuis 20 ans. Si l'un se trouve à gauche, et l'autre à droite, il existe malgré tout plus de points communs entre Paul Magnette et Bart De Wever que l'on ne pourrait le croire.

Ce mardi 28 mai aura lieu le Grand Duel qui oppose les présidents des deux plus grands partis de Wallonie et de Flandre: Paul Magnette, président du Parti socialiste (PS) sera face à Bart De Wever, président de la N-VA. L'événement sera présenté par Caroline Fontenoy, notre journaliste du RTL info 19h, et Stef Wauters, le visage familier de VTM Nieuws au nord du pays.

À quelques mois près, les présidents du PS et de la N-VA ont pile le même âge. L'un est né le 21 décembre 1970 (Bart De Waver) et l'autre le 28 juin 1971 (Paul Magnette). "Ils ont 6 mois d'écart", souligne notre journaliste politique Christophe Deborsu. "Ils sont tous les deux pères de 4 enfants et, sans entrer dans les détails, leurs maisons se ressemblent aussi", pointe également notre journaliste, avant d'ajouter: "Ils sont tous les deux bourgmestres de leur localité qui, par ailleurs, sont les premières villes de leur région au niveau du nombre d'habitants."

Les deux présidents de parti aiment se retrouver face à face, en campagne électorale. En 2020, lorsqu'il a fallu former un gouvernement d'urgence pendant la pandémie, Paul Magnette et Bart De Wever ont su communiquer. "Ils ont trouvé leur manière de travailler ensemble. Le courant est bien passé entre eux. Il n'y a pas de climat électrique entre eux, comme c'est le cas, par exemple, entre Bart de Wever et Alexander De Croo", poursuit Christophe Deborsu.

Notre journaliste nuance cependant: "Ils ont beaucoup de points en commun, mais leurs racines sont différentes", dit-il. Ils n'ont pas grandi dans le même milieu. "Paul Magnette avait un père médecin communiste, il a grandi dans un milieu plus choyé. Bart De Wever avait un père qui travaillait à la SNCB, et était nationaliste flamand."

"Ce sont les meilleurs ennemis... Et ça les arrange bien que l'autre existe. Ils se servent l'un de l'autre pour faire peur à l’électorat et avoir un succès électoral. L’un d’eux m'a dit, mais je ne dirais pas qui, que parfois ils s’arrangent pour faire une attaque à l’autre et ça les arrange bien pour renforcer leur côté défenseur pour l’un de la Fédération Wallonie-Bruxelles et pour l’autre de la Flandre", nous confie même notre journaliste politique.

Bart de Wever voit le PS comme son allié

Pour Bart De Wever, la confiance est primordiale. Il dit d'ailleurs qu'en tant qu'historien, la façon dont les personnes se sont comportées dans le passé est révélateur de leurs comportements futurs. "Pour lui, quand on donne sa parole, il faut la respecter. Paul Magnette a une fois brisé sa parole à Bart De Wever pendant la formation d'un gouvernement en 2020. Et il a trouvé cela très difficile... Mais j'ai l'impression que ça n'a pas causé de crise de confiance entre les deux", nous explique Isolde Van den Eynde, journaliste pour Het Laatste Nieuws.

Elle ajoute: "Bart De Wever se méfie de Georges-Louis Bouchez, ce n'est pas quelqu'un de loyal à ses yeux. Donc il ne formera jamais un gouvernement avec le MR de Georges-Louis Bouchez." Et le politologue flamand et professeur à la VUB, Dave Sinardet, le confirme d'ailleurs: "Bart De Wever veut négocier avec le PS, c'est son partenaire favori en Wallonie. Il est plus enthousiaste de négocier avec le PS qu'avec le MR, car il voit le PS comme son allié."

Et au niveau politique?

Bien que leurs orientations politiques soient à l'opposé l'une de l'autre, il existe tout de même quelques points de convergence. "Le point commun le plus important, c'est quand même qu'ils ont tous les deux un grand intérêt pour ce débat. Quand on les invite à faire un débat comme celui de mardi, ils vont sauter dessus... Et ça va irriter les autres partis car ça donne l'impression que Paul Magnette est le grand rempart contre le N-VA, et inversement, Bart De Wever est le grand rempart contre le PS alors que ce n'est pas forcément la réalité", analyse le politologue Dave Sinardet.

Ils sont les plus gros partis de Flandre et de Wallonie mais ils font tous les deux face à une menace montante: le PTB pour le PS et le Vlaams-Belang pour la N-VA. Deux partis qui prennent de plus en plus de place en Wallonie et en Flandre. "Et ils ont des difficultés à se positionner face à ces partis", dit-il.

Si on compare avec le 2019, le discours du PS est aujourd'hui complètement différent

Autre point commun: la régionalisation, c'est-à-dire la volonté d'accorder plus d'autonomie aux régions et donc plus de compétence pour la Région wallonne, la Région flamande et la rRgion bruxelloise. "Paul Magnette est le meilleur allié communautaire de la N-VA. Le PS est clairement le plus régionaliste de Wallonie, et Paul Magnette est aussi dans cette tendance. La N-VA est le parti le plus régionaliste en Flandre", développe Dave Sinardet.

PS et N-VA sont aussi tous les deux critiques envers l'Union européenne "mais pas pour les mêmes motifs", nuance cependant le politologue.

Par contre, au niveau socio-économique, les visions de deux partis divergent vraiment. Une coalition pourrait-elle dès lors se former entre PS et N-VA? "Je crois qu'il y a une certaine ouverte, si on compare avec le 2019, le discours du PS est aujourd'hui complètement différent, conclut le politologue.

Retrouvez le Grand Duel Magnette - De Wever sur RTL TVI et RTL Play ce mardi 28 mai à 20h30.