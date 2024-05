Emploi: à quelques jours des élections, on vous explique ce que propose chaque parti

Faut-il limiter les allocations de chômage dans le temps?

Pour les centristes et les libéraux, oui. Il faut limiter à deux ans l'octroi d'une allocation aux chômeurs. Mais il y a des contreparties. Par exemple, le MR propose que cette mesure ne s'applique plus à partir de 55 ans. Et puis, que cette mesure soit accompagnée d'une allocation revalorisée sur les six premiers mois de chômage. Même chose pour les Engagés. Et après ces deux ans, ils souhaitent que les demandeurs d'emploi se voient proposer automatiquement un contrat de travail.