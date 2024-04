Le parlement flamand introduit la langue des signes dans l'enseignement primaire

Le parlement flamand a approuvé mercredi le décret qui introduit des cours bilingues (le néerlandais et la langue des signes) dans l'enseignement primaire en Flandre.

Jusqu'à présent, les enfants sourds et malentendants ne pouvaient recevoir des cours que dans le cadre d'un enseignement spécialisé. Le nouveau décret permettra à ces élèves de fréquenter l'école primaire ordinaire. À partir de septembre prochain, les écoles primaires pourront créer un département néerlandais-langue flamande des signes ("Nederlands-Vlaamse Gebarentaal", VGT). Le nouveau système devrait être totalement opérationnel un an plus tard.

L'objectif est que des enfants sourds et malentendants partagent les cours avec des enfants "bien-entendants".