Le parlement francophone bruxellois valide le budget à l'équilibre de la CoCof

Elle a évoqué, au-delà des augmentations automatiques des dotations, les moyens nouveaux dégagés et obtenus face aux crises: en 2020, 18 millions pour couvrir les besoins des associations dans le cadre de la crise sanitaire et 6 millions pour le plan de relance covid; près de 15 millions dans ce contexte en 2021; 3,6 millions pour les asbl dans le cadre de la crise énergétique et 2 millions pour les ETA en 2022; 13,6 millions de provision énergie en 2023.

La ministre-présidente a plus largement soutenu que la "Cocomisation" constituait, un renforcement des politiques notamment sociales, davantage de cohérence en rassemblant auprès d'une entité, la Cocom, des services similaires; un exercice plus uniforme des compétences à Bruxelles; plus de concertation avec les partenaires sociaux dans la gestion de certaines compétences; et enfin plus de simplification et des économies d'échelle.