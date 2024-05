Georges-Louis Bouchez propose l'expulsion des prisonniers étrangers: "Si vous n'êtes pas belge, vous rentrez dans votre pays"

Georges-Lousi Bouchez était le premier invité de "La dernière ligne droite". Face à Martin Buxant, le chef du MR a évoqué la justice et la situation dans les prisons. "Il y a trois problèmes dans le pays: on sanctionne trop lentement, les sanctions sont légères et les peines ne sont pas appliquées", a-t-il énuméré.

Les prisons, a rappelé notre expert politique, sont pleines: on comptabilise 15% de surpopulation carcérale sur le territoire. Face à ces chiffres, le président du MR en a répondu par d'autres: "Il y a 42% de gens qui occupent des cellules en Belgique qui ne sont pas belges", -a-til indiqu". mais également 42% de personnes incarcérées ne sont pas belges." Selon les informations avancées par Georges-Louis Bouchez, cette donnée coûterait 240 millions à la Belgique. Le politique a donc avancé une proposition: "Quand vous êtes un étranger qui avait commis des crimes et des délits en Belgique, vous rentrez dans votre pays et vous n'avez plus le droit de revenir en Belgique". Une expulsion, donc, des prisonniers étrangers. "Si vous venez dans un pays qui vous accueille, qui fait tout pour vous intégrer et que vous commettez des actes de délinquance, vous n'avez plus votre place ici. La nationalité belge, ça se mérite."