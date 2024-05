Le patron de Solidaris fustige les libéraux: "Voter MR, c’est voter pour moins de soins de santé demain"

Le patron de Solidaris serait-il en campagne pour le parti socialiste ? "Vous m’avez appelé D’Artagnan, donc à priori je reste fidèle à ce que vous avez donné comme nom. Je suis le plus objectif possible. Je regarde les programmes des partis. Celui du MR prévoit quasi 5 milliards d’économie sous la prochaine législature", rétorque l'ancien ministre socialiste.

Une réponse qui semble supposer un certain énervement. "C’est-à-dire que je n’aime pas quand au début de la crise sanitaire monsieur Michel, madame Wilmès, monsieur Bouchez nous ont dit la santé maintenant, c’est sacré nous allons la financer. Et puis maintenant, on entame des négociations pour la formation d’un nouveau gouvernement et il faut faire des économies dans les soins de santé. Je n’aime pas les deux discours", confie Jean-Pascal Labille.