Le permis indispensable au franchissement cyclo-piéton sous le pont de Laeken est délivré

Le permis d'urbanisme indispensable au franchissement cyclable et piétonnier sous le pont de Laeken par une passerelle en évitant un important nœud de circulation routière de la capitale a été délivré. L'information a été annoncée vendredi par la secrétaire d'État bruxelloise à l'Urbanisme et au Patrimoine, Ans Persoons (Vooruit).

Plus largement , les modifications concernent l'augmentation de la verdurisation sur l'ensemble du projet, un aménagement adapté de la nouvelle esplanade au bord de l'eau et la création d'une halte de waterbus. Le projet intègre également la création d'une plaine multifonctionnelle, des jeux intégrés, un éclairage homogène et un local technique avec des sanitaires pour les équipes de Bruxelles Mobilité. Enfin, une meilleure distinction des flux cyclistes et piétons est proposée et le périmètre d'intervention est augmenté pour mieux raccorder les liaisons cyclo-piétonnes aux aménagements existants.

Selon la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), ce nouveau passage cyclable beaucoup plus sûr sous le pont, le long du canal, sera complété avec les deux autres passages de ce type à Sainctelette et sous le pont Van Praet, dans la prolongation des pistes cyclables aménagée le long de la chaussée de Vilvorde.

D'après le ministre-président Rudi Vervoort, le square du Monument au Travail, au cœur du périmètre du Citroën-Vergote, dévoilera un nouveau visage grâce aux efforts cumulés de la revitalisation urbaine entreprise par la Région-capitale et des fonds structurels européens du FEDER.