Le permis pour la restauration et l'extension du Conservatoire royal a été délivré

Le permis unique d'urbanisme et de patrimoine pour la restauration et l'extension du Conservatoire royal, à Bruxelles, a été délivré, ont annoncé vendredi la secrétaire d'Etat bruxelloise à l'Urbanisme, Ans Persoons, et la ministre fédérale en charge de Beliris, Karine Lalieux.

Construit à la fin du 19e siècle, le Conservatoire royal, conçu par l'architecte Jean-Pierre Cluysenaar, se composait alors d'un bâtiment scolaire situé rue de la Régence, et de deux maisons attenantes pour le directeur et son secrétaire.

Le budget de la rénovation de l'ensemble de l'édifice est financé par Beliris, par la Régie des Bâtiments et par chacune des communautés, française et flamande. Le montant estimé s'élève à presque 80 millions d'euros.

La salle de concert monumentale abrite l'un des orgues historiques les plus précieux de Belgique. Cet instrument d'Aristide Cavaillé-Coll fait l'objet d'une demande de permis de restauration séparée.

Selon MM. Persoons et Lalieux, l'ensemble du complexe sera restauré et adapté aux normes contemporaines en termes d'acoustique, d'accessibilité, de sécurité et de confort. Toutes les interventions sont effectuées dans le plus grand respect du patrimoine architectural.

La salle de concert monumentale et les foyers retrouveront leur grandeur d'antan. Les intérieurs historiques du rez-de-chaussée seront restaurés et meublés pour accueillir la bibliothèque et le centre de connaissances. La vaste collection de partitions historiques et de documents sera conservée "dans des conditions idéales dans un nouveau dépôt au sous-sol", ont-elles souligné dans un communiqué.