Le PTB maintient sa pétition anti-"privilèges de pension", malgré une procédure de Bracke

Le PTB a indiqué mardi maintenir sa pétition contre les "privilèges de pension" des certains ex-mandataires et hauts-fonctionnaires, malgré une menace de l'ancien président de la Chambre Siegfried Bracke (N-VA) de le poursuivre en justice.

Le parti d'extrême gauche fait campagne sur les reproches adressés à M. Bracke et un autre ex-président de la Chambre, Herman De Croo (Open Vld), d'avoir perçu des suppléments de pension, en plus de leur pension maximale. Le Bureau de la Chambre a déjà décidé de suspendre le versement d'indemnités de retraite à certains des mandataires et hauts-fonctionnaires concernés, leur demandant de retourner ces suppléments. Ce que M. De Croo a rapidement fait, au contraire de Siegfried Bracke, qui s'est tourné vers le Conseil d'État pour conserver ses primes.

Selon Het Laatste Nieuws, le nationaliste flamand a aussi mis le Parlement en demeure contre la cessation du versement de ses bonus, intérêts compris.