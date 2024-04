Le roi Philippe est arrivé en Namibie dans le cadre d'une visite royale

L'objectif de cette mission est de stimuler la coopération autour de l'hydrogène vert. La Namibie est idéalement placée pour la production d'énergie renouvelable grâce à son littoral de plus de 1.500 kilomètres et à ses nombreuses heures d'ensoleillement. Le pays a de grandes ambitions et souhaite devenir un acteur local majeur dans le domaine des énergies vertes, et notamment de l'hydrogène vert.

Les objectifs de la Namibie sont étroitement liés à l'expertise et aux ambitions belges. La visite du Roi devrait mettre en évidence l'expertise des entreprises belges et la coopération en matière d'énergie renouvelable.