Le site de vooruit.brussels a été piraté

Le site Internet du mouvement socialiste bruxellois vooruit.brussels a été piraté et mis hors ligne. Les hackers exigent le paiement d'une rançon pour restituer les données, ce à quoi le parti se refuse. Vooruit.brussels a immédiatement porté plainte auprès de la police et fait un signalement à l'Autorité de protection des données, a-t-il fait savoir jeudi.

Selon la formation socialiste, les pirates informatiques ont eu accès à des pages du site et à des données qui sont désormais irrécupérables. Dans la base de données, ils ont laissé un message indiquant clairement qu'ils exigeaient le paiement d'une rançon.

"Il a été décidé de ne pas céder à cette forme de criminalité contemporaine et de plus en plus courante. Même après avoir payé la somme demandée, il n'est pas certain que les données soient encore utilisables. Nous prenons toutes les précautions nécessaires pour que le problème ne se reproduise pas à l'avenir et nous faisons appel à des professionnels externes", ont déclaré Suzy Bleys et Ans Persoons, coprésidentes de Vooruit.brussels, citées dans un communiqué.