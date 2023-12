Le tri des biodéchets obligatoire dès le 1er janvier en Wallonie

Chez la plupart des particuliers, la mise en application de cette obligation n'entrainera toutefois aucun changement puisque la grande majorité des communes wallonnes ont déjà mis en place une gestion séparée de ce type de déchets pour les ménages.

Par déchets organiques biodégradables, on entend les restes de fruits et légumes (y compris les parties ligneuses, les fruits secs et les noyaux); les coquilles d'œuf; les déchets de cuisine et restes d'aliments (crus et cuits, mais froids) en éliminant les liquides en excès; le riz, le pain, les biscuits, les pâtes et les féculents; les aliments avariés sans emballage; les marcs de café et les filtres de thé et d'autres boissons à infusion; les essuies-tout, les serviettes en papier et les mouchoirs en papier usagés; et les litières biodégradables de petits animaux domestiques.