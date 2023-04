L'École industrielle et commerciale d'Andenne change de nom et de pouvoir organisateur

L'École industrielle et commerciale (EIC) de la Ville d'Andenne, près de Namur, a été reprise par Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) et s'appelle désormais "Établissement d'enseignement pour adultes et de formation continue Andenne" (EAFC Andenne). La convention de reprise entre la ville et le nouveau pouvoir organisateur (PO) a été signée mercredi 19 avril. L'offre de formation restera inchangée, assurent la directrice et le nouveau pouvoir organisateur.