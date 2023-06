Les 120 premiers logements "d'assistance digitale 2.0" voient le jour en Wallonie

Aujourd'hui, les 120 premiers logements équipés de cette assistance digitale 2.0. sont sortis de terre. On en compte 48 en province de Liège, 10 en Brabant wallon, 35 en province du Hainaut, neuf en province du Luxembourg et 18 en province de Namur. Plusieurs personnes en perte d'autonomie en raison de l'âge et/ou d'un handicap testent actuellement différents modèles technologiques.

Confrontée au vieillissement de sa population, la Région a lancé un vaste projet numérique, doté d'un budget de 34,7 millions d'euros, visant à installer, d'ici 2026, quelque 15.000 dispositifs d'assistance digitale et à former le personnel d'aide et de soins ainsi que les bénéficiaires à l'utilisation de ces nouveaux équipements.

Cette première étape de déploiement permettra de comparer et d'adapter les différents systèmes. La suivante, qui sera amorcée cet été, verra l'installation de plus de 5.000 dispositifs intelligents d'ici 2024 au sein de logements de personnes âgées ou porteuses d'un handicap. Ce chiffre montera ensuite à 15.000 en 2026.

"Ce projet novateur est mobilisateur à plus d'un égard: pour aider les personnes âgées ou en situation de handicap au quotidien, leur permettre de rester le plus longtemps possible chez elles mais aussi pour créer de l'emploi, favoriser le développement technologique et économique en Wallonie", s'est félicitée la ministre Morreale.