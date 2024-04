Les Belges en bronze dans le tumbling par équipes dames

La Belgique a décroché la médaille de bronze dans l'épreuve du tumbling par équipes dames, vendredi, à l'Euro de tumbling, trampoline et double mini-trampoline (DMT), à Guimaraes, au Portugal.

Tachina Peeters (Gymplus vzw), Louise Van Regenmortel (CSA Kempen), Evi Milh (Turnclub De Zeester vzw) et Sara Neyrinck (K.T. Aalst) ont totalisé 8 points et n'ont été devancées que par la Grande-Bretagne (14 points) et la France (10 points).

Les Belges égalent leur troisième place conquise à l'Euro 2022.