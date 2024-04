Les curateurs de Van Hool confirment la reprise définitive de la division remorques

GRW est une entreprise sud-africaine produisant des camions-citernes et des remorques. La société souhaite être pleinement opérationnelle sur le site de Van Hool à Koningshooikt (province d'Anvers) dès le début du mois de juin. Elle devrait conserver 350 emplois.

La production au sein de cette division du groupe reprendra dès lundi 29 avril, selon le CEO de GRW Gerhard van der Merwe. "Le démarrage se fera en trois phases. Dans une première phase, tous les véhicules déjà en phase finale seront entièrement finis par un nombre limité d'employés. Dans une deuxième phase, les pièces seront achetées et produites en interne. Au cours de la troisième phase, la production sera entièrement lancée et l'objectif est d'être pleinement opérationnel au début du mois de juin 2024."

Le groupe sud-africain produit chaque année 1.200 camions citernes avec un personnel de 630 travailleurs. Le groupe allemand Schmitz Cargobull, auquel il est associé, produit quant à lui 60.000 véhicules par an et emploie plus de 6.000 personnes. Il a généré un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros pour l'année comptable 2022/23.

Les discussions sont toujours en cours concernant la reprise des activités pour la production d'autobus par le groupe néerlandais VDL.