Les demandeurs d'emploi bruxellois vont trop peu vers la Flandre, selon une étude

Le ministre flamand des Affaires bruxelloises, Benjamin Dalle, a d'ailleurs indiqué que l'Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle (VDAB) devrait activement les orienter vers le marché du travail du nord du Pays.

Selon l'étude, les opportunités d'emploi à Bruxelles sont plus nombreuses pour les personnes moyennement et hautement qualifiées, or la réserve de main-d'œuvre se compose principalement de profils peu qualifiés. En périphérie flamande de la Région bruxelloise, plusieurs secteurs, comme celui des transports ou du commerce de détail, offrent des postes auxquels ces Bruxellois moins qualifiés peuvent prétendre, d'autant plus qu'ils sont particulièrement difficiles à pourvoir.