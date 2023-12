Les Engagés lancent une charte de "fair politique" pour davantage de respect et d'équité

Les Engagés, par la voie de la députée fédérale Vanessa Matz et de leur vice-président Yvan Verougstraete, lancent ce mardi une charte de "fair politique" visant à promouvoir un environnement politique "respectueux, équitable et transparent".

Le texte a été envoyé dans les deux langues aux députés fédéraux ainsi qu'aux présidents de parti francophones et néerlandophones, à l'exclusion du Vlaams Belang et du PTB, les invitant à faire signer leurs mandataires et candidats. Un site internet (www.fairpolitique.be) indépendant de celui des Engagés est également disponible. Il comprend notamment un onglet où la charte peut être signée, y compris par les citoyens qui veulent soutenir l'initiative.

"Ce qui me faisait hésiter à rempiler comme candidate aux prochaines élections, c'est le climat délétère dans lequel on évolue: la phrase qui tue, la polarisation, la désinformation, les postures, les slogans. Or, la politique, c'est avant tout un débat de fond et d'idées", explique Vanessa Matz.