"C'est une girouette": punchlines et confessions nocturnes, les présidents de parti se dévoilent dans "Pyjama Partis"

La nouvelle émission "Pyjama Partis", présentée par Hugo Neyt, va permettre aux primo-votants de découvrir chacun des six présidents de parti, pour pouvoir se situer un peu mieux sur l'échiquier politique et faire le meilleur choix possible en juin.

L'émission "Pyjama Partis" allie à la fois le divertissement à l'apprentissage. En effet, dans ce nouveau format, les six présidents de parti vont devoir expliquer leur vision de la politique avec les mots des jeunes et le tout en pyjama ! S'ils font la langue de bois ou qu'ils ne rentrent pas dans les jeux proposés, Mathieu Col, journaliste politique, éteindra à tout moment les lumières de l'appartement. Et si au bout de trois fois les politiciens ne rentrent pas dans le jeu, la soirée s'arrête.

Les six présidents de parti ont pris ce challenge comme une opportunité de pouvoir s'adresser aux primo-votants. Par contre, il est important de retenir, qu'on vote pour un programme et non pas pour des personnes. Et ce n'est pas parce qu'il y en a un plus drôle que l'autre, que c'est pour ça qu'il faut voter pour lui.