Les migrants pourront suivre un cours de langue avant de rejoindre la Flandre

La Flandre organisera des cours de langue et des programmes d'intégration dans les pays d'origine des futurs nouveaux arrivants. Le gouvernement flamand a pris cette décision avant les vacances de Noël, rapportent vendredi les quotidiens de DPG Media.

Les migrants pourront bientôt apprendre le néerlandais et suivre un programme d'intégration avant de rejoindre la Flandre. "Plus vite ils commenceront à apprendre le néerlandais, plus vite ils pourront réussir chez nous", indique le ministre de l'Enseignement Ben Weyts (N-VA). "Les cours de néerlandais seront également ouverts aux personnes de tous les pays d'origine, nous n'exclurons personne."

Les instructeurs de l'Agence de l'Intégration et de l'Insertion civique flamande (Agentschap Integratie en Inburgering) pourront par ailleurs donner à distance les cours "d'orientation sociale", consacrés à la vie en Belgique et en Flandre. Ce programme pédagogique est déjà proposé sous forme numérique depuis la pandémie de coronavirus.