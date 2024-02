Les négociations salariales demeurent un sujet tabou en 2024, selon une enquête

Au total, 74% des personnes interrogées n'ont jamais négocié leur rémunération. Près de 49% d'entre elles ont déclaré ne jamais avoir eu l'occasion d'en parler, tandis que 40% ont reconnu ne jamais avoir osé franchir le pas. Il apparaît, par ailleurs, que seulement 23% des travailleurs sont informés des règles et procédures en vigueur pour déterminer leur rémunération.

"Quand on estime avoir droit à une majoration salariale, il est important d'oser aborder le sujet", a commenté le porte-parole de Tempo-Team, Wim Van der Linden. "Cela donne à l'employeur la possibilité d'expliquer ce qu'il attend en échange et quelle est la politique salariale de l'entreprise. Celle-ci a d'ailleurs tout intérêt à se montrer transparente et ouverte sur le sujet, et donc à détailler le salaire attribué à chaque poste."