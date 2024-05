"Les Palestiniens méritent un état qui soit reconnu par la communauté internationale", estiment les Engagés

Puis il nuance: "Par contre, je sais et j'imagine que l'enjeu de cette décision, aussi symbolique et forte soit-elle, et on ne doit jamais négliger les symboles pour témoigner d'un soutien à l'égard d'un peuple qui aujourd'hui est en train d'être victime aussi d'une réaction était une légitime défense, mais qui devient aujourd'hui très largement disproportionnée."

Mais Maxime Prévot alerte: Il faut que cette "déclaration soit de nature à apaiser la situation sur place et pas à l'embraser davantage". Autrement dit, une fois la reconnaissance ne doit pas empirer les choses sur place.

