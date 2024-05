La Belgique ne se positionne pas pour une reconnaissance immédiate de l'État palestinien

La plupart des partis de la Vivaldi avaient annoncé la couleur: les socialistes, les écologistes, et le CD&V, ont laissé entendre qu'ils étaient en faveur d'une annonce dans le sens d'une reconnaissance. L'Open Vld et le MR n'étaient en revanche pas partants. Il faut privilégier "des mesures qui conduisent immédiatement à une amélioration de la situation sur le terrain", avait précisé Alexander De Croo lors d'une visite en entreprise mercredi matin.

La Belgique sera en discussion avec les représentants de pays arabes dans les prochains jours.

"Un signal important"

Dans un communiqué, les ministres socialistes Pierre-Yves Dermagne et Karine Lalieux ont fait part de leur mécontentement, accusant "la droite" de bloquer le processus de reconnaissance. "Cette reconnaissance aurait été un signal puissant et clair de notre pays, qui avait l'occasion de se démarquer sur la scène européenne et internationale comme partenaire de la paix et d'une solution à deux États", ont-ils souligné.