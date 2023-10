Les syndicats et établissements d'enseignement supérieur flamands descendent dans la rue-2

Les syndicats ABVV, ACV et ACLVB, accompagnés des recteurs et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur flamands, ont manifesté mercredi à Bruxelles pour dénoncer le sous-financement de l'enseignement supérieur. Selon la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, près de 1.600 personnes sont descendues dans la rue.

L'enseignement supérieur est structurellement sous-financé, ont rapporté les syndicats et représentants des établissements. En 2023, il aurait perdu 350 millions d'euros en raison d'engagements non respectés par le gouvernement flamand. "Nous recevons 7.500 euros par étudiant, mais selon le décret, ce montant devrait être de 9.500 euros", s'est indignée Nancy Libert, représentante syndicale de l'ABVV-ACOD Enseignement.

Selon les syndicats ainsi que les représentants des hautes écoles et universités, le sous-financement des institutions d'enseignement supérieur flamandes résulte du non-respect du système 'klik'. "Depuis 2008, le nombre d'étudiants dans les hautes écoles flamandes a davantage augmenté que la croissance maximale permise des ressources (2%), entraînant ainsi un retard de 4,5 'kliks'", déplore le banc syndical.

"Je ne me sens pas interpellé par ces manifestants", a réagi le ministre flamand de l'Éducation Ben Weyts (N-VA). "Celui qui sait lire un budget et compter constate qu'il y a eu 280 millions d'euros nets de plus pour notre enseignement supérieur au cours de cette législature. Quant aux bilans des législatures précédentes, il y a un fond de vérité, mais pas à l'échelle de plus de 600 millions d'euros", a-t-il précisé, pointant le manque de sérieux académique que revêtait cette méthode de calcul.