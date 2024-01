L'ex-juge d'instruction Michel Claise s'engage en politique: l'analyse de Martin Buxant

Que peut-on dire sur cette arrivée issue de la société civile dans les rangs de DéFI? Martin Buxant, notre référent politique, a livré son analyse dans le RTL info 13H.

"La confection des listes électorales, pour les partis, c’est un peu comme la pêche à la ligne, on place les appâts et on voit ce qui remonte, parfois c’est un sportif, parfois c’est un journaliste ou une personnalité du monde de la culture, ici, plus rare, un juge – et quel juge ! – le juge Michel Claise, un sacré gros poisson, une personnalité forte, avec des convictions de centre/centre gauche, mais surtout une personnalité laïque, il ne cache par exemple pas son appartenance à la franc-maçonnerie, assez logique, finalement, que ce soit le parti Défi qui l’ait attiré dans ses filets, un parti qui a fait du combat pour la neutralité de l’Etat, son cheval de bataille. Bémol quand même : l’image du juge Claise a été écornée par la récente affaire du Qatargate. Il est 3e sur une liste avec deux élus. Il va donc devoir cravacher, comme on dit, pour aller chercher sa place de député fédéral…"

DéFI est un parti qui pèse en région bruxelloise. En revanche en région wallonne, la formation politique emmenée par François De Smet peine à s’imposer.