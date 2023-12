L'Institut Vias "plutôt satisfait" du nouveau code de la voie publique

"Les textes proposés sont souvent plus compréhensibles et mieux structurés que la version actuelle", a relevé Vias. Cependant, "en raison d'une régionalisation poussée, il n'y aura plus un seul code de la route, mais quatre. Il ne sera donc pas facile pour le citoyen qui traverse différentes régions du pays de savoir exactement ce que l'on attend de lui".

Selon Vias, bien que le nouveau code de la voie publique soit mieux formulé, "il reste également quelques chevauchements entre le code de la route fédéral et les codes de la route régionaux, ce qui pourrait éventuellement générer des problèmes à l'avenir".