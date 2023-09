"Ma politique ne changera pas"

"Il n'y a pas de places supplémentaires. La suspension du Conseil d'État ne signifie pas que nous avons soudainement de la place pour tout le monde. Ma politique ne changera donc pas : la priorité absolue va aux familles et aux enfants." C'est en ces termes que le secrétaire d'État à l'Asile et la migration Nicole de Moor (CD&V) a réagi mercredi, via X (ex-Twitter) à la décision du Conseil d'État de suspendre l'exécution de la décision de plus offrir l'accueil aux hommes seuls demandeurs d'asile.