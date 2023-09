Maxime Prévot comme vous ne l'avez (sans doute) jamais vu: le jogging, l'argent et la perte soudaine de son père

Maxime Prévot, président du parti politique Les Engagés, bourgmestre de Namur, était l'invité de RTL info Signatures mercredi passé (revoir son interview en intégralité).

À lire aussi "Christophe Deborsu": Maxime Prévot PIÈGE notre journaliste en annonçant la nouvelle recrue des Engagés

Après son passage sur le plateau du 19h, il s'est prêté au jeu des questions plus intimes posées par Christophe De Borsu. Il évoque la perte de son père quand il avait 18 ans, ce qu'il fait avant de dormir, ce qu'il fait de son argent, son plus grand rêve et... son activité sportive qui semble assez intense. "J'essaie de courir 2 fois 10 km par jour", dit-il... Euh, on va la refaire, vous allez comprendre: