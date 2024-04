Mini-Europe dévoile ses miniatures "EU in ME" en hommage à la présidence du Conseil

De nouvelles mises en scène thématiques miniatures ont été inaugurées lundi à Mini-Europe, sous le regard attentif de la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib et du président honoraire du Conseil européen, Herman Van Rompuy.

Ces nouvelles miniatures, appelée "EU in ME", soit "l'Union européenne en moi", ont été créées en l'hommage de la présidence belge du Conseil de l'UE. Les scènes éclairent notamment des thèmes comme la démocratie, la solidarité, l'économie et la politique agricole.

Dans ces 18 miniatures de cet itinéraire "Spirit of Europe" se mêlent notamment des représentations, toujours à l'échelle 1:25, de la Pride, du programme Erasmus+ ou encore du Pacte vert pour l'Europe.