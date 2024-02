"Ne pas entrer en conflit directement avec la Russie": Ludivine Dedonder réagit aux propos d'Emmanuel Macron sur l'envoi de troupes en Ukraine

Ce lundi, après une conférence internationale de soutien à l'Ukraine, Emmanuel Macron a appelé à un sursaut pour assurer la défaite de la Russie. Il a annoncé de nouvelles mesures pour fournir plus d'armes à Kiev et n'a pas exclu d'envoyer, un jour, des troupes occidentales sur le territoire ukrainien. Des propos qui ont fait réagir un peu partout en Europe et en Russie. Ludivine Dedonder, la ministre belge de la Défense, a réagi sur le plateau du RTL info 19h, ce mardi.

On vient de passer le cap des 2 ans de guerre en Ukraine. On a l'impression que le conflit s'est figé, qu'il s'éternise... Vous pensez vraiment que les Ukrainiens peuvent l'emporter, uniquement avec des armes et du matériel fournis par les Occidentaux ?

C'est vrai que pour le moment les Ukrainiens vivent des moments difficiles, mais c'est souvent comme ça pendant les guerres. Mais si vous vous souvenez de ce que disait Poutine, qui annonçait une guerre éclair, la prise de Kiev et la fin du régime, on n'en est pas là. Et c'est grâce au courage des Ukrainiens et de leurs combattants et grâce au soutien que nous apportons. La Russie reste en supériorité au niveau des militaires, mais la ligne de front reste assez stable, il n'y a pas non plus de grandes avancées.