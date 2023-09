Nicole de Moor souhaite renforcer les ILA dans les communes

La secrétaire d'État à l'Asile et la Migration Nicole de Moor (CD&V) s'est rendue dans la commune d'Amay mercredi après-midi afin de féliciter les autorités locales pour leur travail accompli en matière d'accueil aux demandeurs d'asile. L'occasion pour elle de réaffirmer son soutien aux communes et aux initiatives locales d'accueil (ILA) qui ont "une vraie valeur", estime-t-elle.

"Pour fournir des places supplémentaires, nous devons être créatifs et envisager différentes options d'accueil. Ces dernières années, nous avons fait en sorte qu'il soit plus intéressant pour les villes et les communes de prendre leurs propres initiatives. Nous poursuivrons dans cette voie avec un nouveau plan d'action. L'exemple d'Amay montre l'impact positif que des communes peuvent avoir pour créer des places d'accueil", a-t-elle expliqué.

Amay comptabilise actuellement 22 places en ILA, "alors que la commune est en difficulté financière et sous plan de gestion", a rappelé son bourgmestre Jean-Michel Javaux, qui espère que sa politique fera des émules ailleurs dans le pays. "Accueillir c'est une richesse pour les groupes humains. On voit des personnes qui ont connu des difficultés, la guerre. Pour ces personnes, le suivi est meilleur que dans des centres. Nous sommes convaincus que c'est la bonne solution", a-t-il lancé.