Nouvelle mobilisation des étudiants contre le nouveau décret Paysage

Les étudiants de l'enseignement supérieur se sont rassemblés mardi sur les campus de Louvain-la-Neuve, Mons, Charleroi, Liège et Bruxelles pour protester contre les règles du décret Paysage qui, affirment-ils, vont rendre un grand nombre d'entre eux "non finançables" dès la rentrée prochaine.

Sur le campus du Solbosch de l'Université libre de Bruxelles, ils étaient environ 300 réunis sous la bannière "Paysage, ça dégage". Entre deux averses, ils scandaient qu'"étudier est un droit qui ne se négocie pas".

"Quelque 50.000 étudiants ont signé une pétition réclamant le retrait de la réforme (du décret) Paysage, plusieurs milliers ont participé aux différentes manifestations, près de 1.000 représentants étudiants ont signé une carte blanche avec des demandes claires et plus de 4.500 mails ont été envoyés aux députés", énumère la Fédération des étudiants francophones (FEF), à l'initiative de la manifestation. Selon sa présidente, Emila Hoxhaj, il faut que les lignes bougent et que cette réforme soit retirée avant qu'elle n'exclue un grand nombre de jeunes.